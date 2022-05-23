23 мая 2022, 21:21
В Карелии нашли тело одного из пропавших туристов из Санкт-Петербурга
Трое туристов-байдарочников пропали в начале мая, тело одного из них обнаружили в 20 километрах от суши
В Ладожском озере в 20 километрах от берега обнаружили одного из трех пропавших туристов из Петербурга. Мужчина погиб. Печальное известие сообщили в администрации Сортавальского поселения. Местные власти обратились ко всем – жителям и гостям – соблюдать меры безопасности при нахождении на воде.
Напомним, трое туристов-байдарочников пропали еще 3 мая. Были организованы поиски, привлекались беспилотники, вертолет, водолазы, но пропавших людей найти не удалось. (фото vk.com)