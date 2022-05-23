Полиция нашла хулигана, избившего мужчину за сделанное замечание

Стражи порядка установили личность парня, которого заподозрили в избиении мужчины за сделанное в магазине замечание. Конфликт случился 17 мая.

«Петрозаводск говорит» на прошлой неделе рассказывал о конфликте в алкомаркете на улице Лизы Чайкиной. Молодые люди делали покупки и вели себя вызывающе. Один из посетителей сделал им замечание. Уже на улице один из молодых людей ударил «обидчика». Одного удара хватило, чтобы мужчина упал на колени. Тогда агрессор нанес еще один удар ногой по голове, мужчина рухнул на асфальт. Избиение зафиксировала уличная камера. 34-летнему потерпевшему потребовалась медицинская помощь. У него диагностировали ушиб мягких тканей лица, подозрение на перелом носа и сотрясение мозга.

Подозреваемым в нападении оказался 21-летний молодой человек, сообщили в пресс-службе МВД. В отношении него возбудили уголовное дело. (фото скриншот)