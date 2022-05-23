Жительница Карелии набросилась на полицейского, защищая сына

В Кеми возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней женщины. Она обвиняется в применении насилия в отношении полицейского, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в одном из дворов Кеми горожанка увидела, как к ее сыну, находящемуся в розыске и скрывающемуся от следствия, подошел полицейский. Мать накинулась на стража порядка, с силой схватила его за руку и шею, причинив боль.

Идет расследование уголовного дела. Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: pixabay.com/diegoparra