23 мая 2022, 17:23
Жительница Карелии набросилась на полицейского, защищая сына
В Кеми будут судить 49-летнюю женщину, обвиняемую в насилии в отношении стража порядка
В Кеми возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней женщины. Она обвиняется в применении насилия в отношении полицейского, сообщает Следственный комитет.
По версии следствия, в одном из дворов Кеми горожанка увидела, как к ее сыну, находящемуся в розыске и скрывающемуся от следствия, подошел полицейский. Мать накинулась на стража порядка, с силой схватила его за руку и шею, причинив боль.
Идет расследование уголовного дела. Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: pixabay.com/diegoparra