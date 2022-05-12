МЧС приостановило поиски пропавших на Ладожском озере туристов

Поиски трех туристов из Петербурга, пропавших на Ладожском озере в Лахденпохском районе, приостановлены. Поисковые работы не принесли результата, сообщили в карельском МЧС изданию ТАСС. Ведомство приостановило поиски пропавших байдарочников 12 мая.

Искать туристов в Карелии продолжают волонтеры и инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам. Командиры кораблей также предупреждены о пропавших мужчинах.

Напомним, трое петербуржцев последний раз выходили на связь 3 мая. С тех пор о них ничего не известно, их искали водолазы, беспилотники, а также с вертолета. За это время удалось обнаружить лишь байдарку. (фото vk.com)