Полиция наткнулась на жителя Карелии в подпольной вебкам-студии

Подпольную вебкам-студию обнаружили в обычной квартире в Санкт-Петербурге (прим.ред. вебкам-бизнес - сфера бизнеса, построенная на общении веб-модели и наблюдателя в онлайн-видео-чате. За общение, флирт или то или иное действие зритель платит. Другими словами, фактически это индустрия продажи тела).

Стражи порядка задержали семерых молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет, сообщает «Конкретно.ru». Трое оказались местными жителями, а остальные приехали из Москвы, Карелии, Хакасии и Крыма. По информации издания, самый старший трудится электриком, остальные заявили, что нигде не работают. Молодые люди пояснили стражам порядка. Что «рекламируют нижнее белье». (фото pixabay.com, 6689062)