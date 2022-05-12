Свежую могилу в Карелии нашли разрытой

В Медвежьегорском районе местные жители обнаружили разрытую свежую могилу. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Медвежьегорске».

По данным источника, разрытую могилу заметили на кладбище в деревне Лумбуши. Это захоронение 70-летнего мужчины, который был погребен там в конце апреля этого года.

Читатели паблика предположили, что раскопать могилу мог зверь, возможно, медведь. Подобные случаи уже фиксировались в Карелии. Фото: pixabay.com/Ri_Ya, паблик «Подслушано в Медвежьегорске»