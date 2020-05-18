Пчелы-художницы построили соты в форме сердца на Валааме

«Пчелы-художницы построили соты в форме сердца», – такую подпись оставил к фото на своей странице в соцсети Епископ Панкратий, наместник Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

Необычными фото епископ Панкратий поделился на странице в соцсети «Фейсбук».

«Мы привыкли к тому, что соты бывают прямоугольной формы, так удобно пчеловодам, которые вставляют вощину в прямоугольные рамки. Однако пчелы, предоставленные сами себе, могут строить соты произвольной формы, такой какая им удобна. Иногда получается очень красиво!»,