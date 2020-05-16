Жителям Деревянного раздали маски и респираторы

Глава Прионежского муниципального района Вадим Сухарев рассказал о прошедшей акции: жителям села Деревянное раздали «противокоронавирусные наборы» - защитные маски и респираторы.

«Во время раздачи защитных средств с жителями проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдения режима самоизоляции в период пандемии коронавируса. На данной акции маски выдавались в наборе с респираторами. Провели мероприятие Администрация Деревянского сельского поселения, представители Дома культуры, депутаты местного совета»,

- сообщается в официальной группе главы района.

Ранее в России предложили ввести новое пособие на время пандемии. Правительство попросили выплачивать деньги на покупку масок и перчаток.