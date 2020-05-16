Петрозаводский фотограф запечатлел греющуюся на солнце гадюку

Илье Тимину, фотографу из Петрозаводска, удалось сделать снимок опасной змеи - гадюки. «Холоднокровные выползли погреться на майском солнышке. Страшные, опасные, но если приглядеться - змеи весьма красивые существа», - прокомментировал фотографию Илья.

Фотограф порекомендовал жителям Карелии смотреть под ноги: змеи уже проснулись и охотно выползают погреться на майском солнышке.

Прошлвм летом мужчина умер после укуса гадюки в Челябинской области. Медики не смогли оказать помощь пострадавшему, поскольку у них не было необходимой сыворотки.