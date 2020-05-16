Лось решил прогуляться по окрестностям ночной Костомукши

Камеры видеонаблюдения, расположенные на дороге из Костомукши к предприятию «Карельский окатыш», засняли лося, сообщает группа комбината в соцсети. Сохатый решил прогуляться по дороге в ночь на 15 мая.

Спустя несколько секунд после появления лесного жителя на автодороге по ней проехала машина. Судя по видео, заметив неожиданного гостя из леса, водитель вовремя успел перестроиться.

Видео можно посмотреть здесь.

Ранее рейсовый автобус врезался в лося на трассе «Сортавала». Дикое животное не пережило встречи с людьми на дороге в Ленинградской области.