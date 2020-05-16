Опасный мост в Карелии возмутил местных жителей

Жительница Беломорска пожаловалась на аварийный мост, испещренный дырами, в соцсети. Обращение женщины опубликовало городское сообщество.

«Что происходит с Банковским мостом? Куда смотрит администрация? На мосту огромные дыры, представляющие опасность для жизни пешеходов. Когда произведут ремонт? Наверное, пока не будет трагедии - никто внимания не обратит»,

- возмутилась беломорчанка.

Фото: Беломорск | Официальная группа

По словам авторов группы, небезопасным мостом ежедневно пользуются тысячи горожан.

Ранее Парфенчиков рассказал о новых переправах, которые построят в Карелии. По словам главы республики, в этом году запланирована реконструкция моста через Неглинку в Петрозаводске.