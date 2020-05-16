16 мая 2020, 16:08
Опасный мост в Карелии возмутил местных жителей
Беломорчанка запечатлела огромные прорехи в асфальте центральной переправы города
Фото: Беломорск | Официальная группа
Жительница Беломорска пожаловалась на аварийный мост, испещренный дырами, в соцсети. Обращение женщины опубликовало городское сообщество.
«Что происходит с Банковским мостом? Куда смотрит администрация? На мосту огромные дыры, представляющие опасность для жизни пешеходов. Когда произведут ремонт? Наверное, пока не будет трагедии - никто внимания не обратит»,
- возмутилась беломорчанка.
По словам авторов группы, небезопасным мостом ежедневно пользуются тысячи горожан.
Ранее Парфенчиков рассказал о новых переправах, которые построят в Карелии. По словам главы республики, в этом году запланирована реконструкция моста через Неглинку в Петрозаводске.