Навка рассказала о симптомах коронавируса Пескова в Instagram

Татьяна Навка, заразившаяся новой коронавирусной инфекцией, рассказала о том, что ее госпитализировали вместе с супругом, Дмитрием Песковым, в своем Instagram.

«Дорогие подписчики и все наши друзья, хочу сообщить, что нас с мужем госпитализировали, подтвержден covid19, - написала она в Instagram. - Так как вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных», - пишет Навка.

Фигуристка рассказала о COVID-19. Она отметила характерное для коронавируса исчезновение обоняния.

«Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов - совсем не чувствую запахи», - расскала Навка.

Между тем, Дмитрий Песков переносит коронавирус тяжелее, чем его жена.

«У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей всё идёт хорошо», - заверила фигуристка.

Татьяна Навка поблагодарила подписчиков за сочувствие и поддержку. Она посоветовала им не поддаваться панике и заботиться о своем здоровье.