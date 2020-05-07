В интернете появились фото и описание нового плацкартного вагона

Появилась альфа-версия новой компоновки плацкартного вагона, опубликованная на сайте tutu.ru. Но это не значит, что скоро поезда будут выглядеть по-новому. И причина этому вовсе не коронавирус. Перед нами демонстрационная версия: ее создали с целью обсудить достоинства и недостатки предложенного варианта. Говорят, что новый плацкарт напоминает капсульный отель. Впрочем, судите сами.

Сначала перечислим самое важное. Макет плацкарта разделен пополам шкафом. Верхняя полка полностью изолирована от нижней. Третья полка убрана, и теперь можно нормально сидеть наверху. Есть столик для ноутбука. Полки у изголовья на 20 сантиметров шире, чем в ногах (до середины купе, фактически). Через стену можно открыть окно к соседу и объединить две полки в одно пространство «этажа».

Надо понимать, что:

Это макет, который создан с единственной целью: обсудить, что хорошо, что плохо и собрать максимальное количество мнений. До настоящей разработки далеко.

Это вариант исключительно для ночных экспрессов, то есть вся эргономика заточена на то, что человек здесь не для того, чтобы бегать по вагону и меняться едой с соседями и играть в карты и городки.

Это один из трех вариантов интерьера вагона. Будут еще два других.

Это плацкарт, то есть сохраняется требование по шесть человек на модуль.

Этот макет максимально сохраняет планировку имеющихся вагонов и позволяет относительно малой кровью поменять интерьер и эргономику, в том числе при обслуживании старых вагонов. Для совсем новых вагонов будут еще более радикальные компоновки.

Основа концепции в том, что людям для счастья не хватает персонального пространства и розеток. В кафе это давно поняли, а вот в поездах только начали реализовывать. Первое важное изменение – теперь можно отгородить свою полку занавеской и полностью закрыться от внешнего мира.

Что еще. Между верхними полками поставили деревянную стенку. Получился плацкарт с нижним и верхним этажом.

Упасть с верхней полки уже нельзя.

В этой ситуации нижние пассажиры очень страдали бы от нашествия верхних за столик, поэтому столики сделали на самих полках. И еще один решили вынести со стойки на бок прохода.

Потом нижние полки тоже увеличили и разделили перегородкой. Получился плацкарт, разделенный пополам полностью, – четыре отдельных «номера» капсульного отеля.

В перегородке сделали отсеки для вещей.

Посмотрели, как пассажиры спят. И выяснили, что человек во сне имеет далеко не форму прямоугольного параллелепипеда. А, скорее, усеченного конуса. Голливуд вот давно пробовал L-одеяла, а тут теперь L-полки. То есть вверху у вас на 20 сантиметров больше пространство. Это, фактически, полка шкафа из прошлой версии прототипа, только теперь вы можете спать головой или рукой в шкафу. Звучит странно, но выглядит очень удобно.

На нижней полке сделали столик, как на боковых в старых вагонах (только удобнее и меньше), чтобы можно было сидеть вдвоем.

Все это потянуло за собой кучу проблем в инженерке. Потому что нужно соответствовать массе требований. Основа санитарных требований – проход, свет и воздух. Проход 60 сантиметров сохранен. Воздух стал из-за центральных шкафов циркулировать не совсем так, как раньше в «открытом» вагоне, и поэтому сделали индивидуальные воздуховоды в изголовье каждой полки. Свет теперь, как в шкафах «Икеи», – на полках и разноуровневый.

Пожарные требования – два незагороженных выхода. Поэтому 3-е и 7-е купе всегда компонуются без шкафа. Там места для багажа только под нижней полкой (третьей-то нет!), но придумали костыль для рейсов, где багажа много, – с универсальной зоной в начале вагона. В «вентилируемых» плацкартах столик для тех, кто любит стаканы.

На боковых полках сделали шкафы (их можно сделать запирающимися).

Наверху USB-розетки, внизу USB и 220 В. В макете наверху тоже есть 220 В, но в эксплуатации так не будет из-за требований безопасности.

В начале вагона техническая зона (это как в штабных широкий коридор около купе инвалида) – там можно смонтировать один из трех модулей: бар, хранилище или магазин.

Поскольку это все-таки вагон, то зону отдыха с парой диванов, место для хранения багажа или пару автоматов с едой. В макете кофемашина, аппарат с едой, пурифаер (это как кулер, только с очисткой воды) и «накладка для проезда стоя».

Собственно, в варианте «багажное хранилище» из открытых купе лишние вещи можно будет положить тут. Видимо, сверху будет камера. Вопрос пока выглядит сыроватым. Зато можно будет возить велосипед. Сейчас «лишний» багаж может складываться в штабной вагон. Но при этом вы и только вы несете за него ответственность.

В плацкарте главная проблема — висящие ноги. С этим в текущем габарите можно сделать только компоновку «елочкой», то есть по диагонали. Такой вариант с продольным расположением мест тоже в проработке.

Сейчас габарит 1-ВМ (4,56 метра от уровня головки рельса на 3,185 в ширину) снаружи. Внутренняя высота от пола до потолка 2,55, а ширина – 2,89 метра. ФПК рассматривает вариант увеличения габарита вагона почти на 30 сантиметров вширь. Оборудование пока планируется располагать плюс-минус там же, где в текущих версиях плацкартных вагонов, но это не окончательное инженерное решение.

В проекте еще вот такие версии интерьера:

Дизайн прототипа – инжиниринговый центр Трансмашхолдинга, то есть наш и исполнен нашими инженерами. Вагон будет в серии не раньше, чем через несколько лет.