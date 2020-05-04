04 мая 2020, 21:25
Мужчина в Петрозаводске сел в такси и исчез
Родные и близкие просят помощи в поиске петрозаводачанина
Просьба о помощи в розыске Алексея Саляева размещена сегодня в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.
По информации, размещенной Святославом Лезиным и супругой пропавшего Юлией, Алексей Саляев пропал 1 мая, сев в такси возле дома по улице Пирогова, 10.
«1 мая в 21.37 Саляев Алексей Леонидович сел в такси белый фольксваген Поло на ул. Пирогова д.10 и уехал по предварительным данным на работу в сторону Шуйского шоссе. Три дня нет никакой информации. Результата от правоохранителей нет, так как на видео не видны номера»,
- сообщается в посте.
Знакомые и родные просят помощи петрозаводчан в поиске пропавшего, что именно нужно и куда звонить - здесь.