Мужчина в Петрозаводске сел в такси и исчез

Просьба о помощи в розыске Алексея Саляева размещена сегодня в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.

По информации, размещенной Святославом Лезиным и супругой пропавшего Юлией, Алексей Саляев пропал 1 мая, сев в такси возле дома по улице Пирогова, 10.

«1 мая в 21.37 Саляев Алексей Леонидович сел в такси белый фольксваген Поло на ул. Пирогова д.10 и уехал по предварительным данным на работу в сторону Шуйского шоссе. Три дня нет никакой информации. Результата от правоохранителей нет, так как на видео не видны номера»,

- сообщается в посте.

Знакомые и родные просят помощи петрозаводчан в поиске пропавшего, что именно нужно и куда звонить - здесь.