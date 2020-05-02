Собрали самые популярные флешмобы и челленджи на самоизоляции

Не поддаться хандре на самоизоляции поможет инициативность. В помощь вам – интересные флешмобы и челленджи, набирающие обороты в соцсетях.

Подушка-челлендж. Идея заключается в следующем: раз уж мы должны оставаться дома и парадно-выходная одежда грустит в шкафу – нарядимся, не выходя за порог! Нужно просто примерить на себя подушку, расположив ее так, чтобы она напоминала платье, и использовать ремень.

Если вам не по душе короткие платья, можете пустить в ход одеяло или покрывало, сделав себе отличное вечернее платье. Сумочка, макияж, укладка – все как вы хотите. Ну домашние-то точно оценят. К флешмобу присоединились многие звезды, например, фигурист Алексей Ягудин, телеведущая Ксения Бородина, актриса Елена Валюшкина, фигуристка Елизавета Туктамышева.

Есть среди участников и петрозаводчане.

Хештеги флешмоба – #PillowChallenge или #QuarantinePillowChallenge.

Следующий флешмоб специально для любителей искусства, и называется он «Изоизоляция». У вас есть прекрасная возможность воссоздать любимое произведение искусства прямо у себя дома, используя фантазию и подручные материалы. Константин Хабенский, Сергей Полунин, Сергей Безруков и другие российские звезды уже приняли участие во флешмобе. Суть – воссоздать в домашних условиях полотна знаменитых художников. По хештегам #изоляция, #izoizilyacia, #artisolation можно посмотреть на все работы.

Валентин Александрович Серов «Портрет графа Ф.Ф.Сумарокова-Эльстон, впоследствии князя Юсупова, с собакой», 1903



Фото: https://www.instagram.com/p/B_SJithoY8m/

«Иван-царевич на Сером Волке» — картина Виктора Васнецова.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-kjDLSoegp/

Советское искусство vs Карантинное искусство

Фото: https://www.instagram.com/p/B-mJFDCJ0Pr/?utm_source=ig_embed

Фрида Кало

Фото: https://www.instagram.com/p/B_AfN5zpBS2/

Пьер Огюст Ренуар - «Портрет актрисы Жанны Самари» (1878г., Эрмитаж)

Фото: https://www.instagram.com/p/B_hQVBVDJzE/

#МирИзМоегоОкна

Этот флешмоб придумали итальянцы. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева решил подхватить эстафету. Идея замечательна тем, что каждому позволяет почувствовать себя художником. Достаточно лишь решить, что рама окна – это рама картины.

Можете запечатлеть все, что хотите. Поющие птицы, орущие коты, счастливые владельцы собак, люди с пакетами, полными продуктов. Да и детская площадка с красно-белой карантинной лентой смотрится совсем по-другому. Сфотографируйте вид из окна и опубликуйте снимок на странице любой из доступных социальных сетей с хештэгом #миризмоегоокна.

#карантиновидение2020

Это даже не просто флешмоб, а целый всероссийский онлайн-конкурс, запущенный группой Little Big, которая должна была поехать на Евровидение 2020, но не поехала, сами знаете почему. Зато запустила «карантиновидение 2020» для всех желающих.

Запишите песню про карантин, снимите минутный клип и выложите в соцсети с хештегом #карантиновидение2020. Музыкальные работы оценят Гарик Харламов, Полина Гагарина и Моргентштерн.

Bin Isolation Outings

Жительница Австралии Даниэль Аскью положила начало развлекательному тренду под названием Bin Isolation Outings. Его суть в том, чтобы надевать лучший вечерний наряд и выносить в таком виде мусор.

Люди торжественно шествуют к бакам с мусорными мешками в вечерних платьях и необычных костюмах. Креативный подход к однообразным будням в самоизоляции понравился пользователям и мигом распространился в соцсетях.

В Фейсбуке есть группа Bin Isolation Outings, где каждый может поделиться своими креативными снимками. К ней присоединились уже более миллиона пользователей.