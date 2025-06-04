Пауэрбанк загорелся в самолете, летевшем из Петербурга

4 июня в самолете Петербург-Якутск произошло ЧП. У одного из пассажиров загорелся пауэрбанк, в салоне возникло задымление, а ковровое покрытие оплавилось. Об инциденте рассказали в официальном канале авиакомпании «Якутия».

Внешний аккумулятор находился в ручной клади пассажира. 21-летняя девушка потушила самовоспламенившийся аккумулятор ногами и получила ожог ступни.

Борт приземлился в конечной точке, девушку доставили в медицинский пункт, а после в ожоговый центр. Больше за помощью никто не обращался. Транспортная полиция проводит проверку. © «Петрозаводск говорит»