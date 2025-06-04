04 июня 2025, 07:24
Происшествия

Погрузчик подрезал автомобили и насадил машину на ковш в центре города

Вечером 3 июня на перекрестке улиц Горького-Анохина столкнулись строительная техника и легковушка
авария с техникой
фото стопкадр

Странное ДТП с участием экскаватора-погрузчика запечатлели камеры наблюдения в центре столицы Карелии. Запись опубликовал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Строительная техника двигалась по улице Анохина в левом ряду. Затем водитель сделал маневр вправо, подрезав начавших движение водителей машин и врезался в заканчивавший проезд перекрестка автомобиль. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
ДТП
погрузчик