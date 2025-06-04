Погрузчик подрезал автомобили и насадил машину на ковш в центре города

Странное ДТП с участием экскаватора-погрузчика запечатлели камеры наблюдения в центре столицы Карелии. Запись опубликовал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Строительная техника двигалась по улице Анохина в левом ряду. Затем водитель сделал маневр вправо, подрезав начавших движение водителей машин и врезался в заканчивавший проезд перекрестка автомобиль. © «Петрозаводск говорит»