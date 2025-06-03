Девочка-подросток пострадала в аварии в Петрозаводске

В Госавтоинспекцию Петрозаводска поступил сигнал из медицинского учреждения - туда за помощью обратилась девочка-подросток, пострадавшая в дорожной аварии, сообщает пресс-служба ГАИ.

Инцидент произошел еще 28 мая на улице Калинина. 49-летний водитель автомобиля Kia Rio влетел в стоявший вперели автомобиль Renault Kaptur. На место аварии в тот день стражей порядка не вызывали - участники оформили ДТП самостоятельно.

Позже 17-летняя пассажирка автомобиля Kia поняла, что без медицинской помощи ей не обойтись, и самостоятельно обратилась в РБ СЭМП. Девушка получила телесные повреждения. © «Петрозаводск говорит»