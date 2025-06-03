Продавщица гналась за грабителем в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска поступил сигнал о грабеже в одном из сетевых магазинов города. Инцидент произошел в центре карельской столицы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что один из покупателей был замечен за кражей товара - он убирал упаковки сливочного масла под одежду. Продавщица погналась за мужчиной и потребовала отдать товар, но тот отказался и ретировался из торговой точки. Ущерб составил 2300 рублей.

Стражи порядка нашли подозреваемого - им оказался 31-летний ранее судимый мужчина. Он сообщил полиции, что украденные продукты съел сам.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»