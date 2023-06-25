Патрули Росгвардии Карелии за неделю 380 раз выезжали по тревоге

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия за прошедшую неделю совершили 380 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан. В семи случаях пресечены попытки хищения имущества организаций, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Карелия.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали семь человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступления задержан один гражданин.

Общая сумма ущерба составила около 8000 рублей.

Вневедомственная охрана Карелии осуществляет охрану всех видов собственности: учреждений, квартир, коттеджей, гаражей. Для связи с пультом централизованной охраны используются как стационарно установленные устройства, так и портативные, передающие сигнал по радиоканалу в пределах объекта.

Также вневедомственная охрана предлагает охранный мониторинг – контроль за состоянием технических систем безопасности. // Фото: Росгвардия, Северо-западный округ.