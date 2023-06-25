25 июня 2023, 08:55
Общество

Патрули Росгвардии Карелии за неделю 380 раз выезжали по тревоге

Семь человек задержаны за административные правонарушения

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия за прошедшую неделю совершили 380 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан. В семи случаях пресечены попытки хищения имущества организаций, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Карелия.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали семь человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступления задержан один гражданин.

Общая сумма ущерба составила около 8000 рублей.

Вневедомственная охрана Карелии осуществляет охрану всех видов собственности: учреждений, квартир, коттеджей, гаражей. Для связи с пультом централизованной охраны используются как стационарно установленные устройства, так и портативные, передающие сигнал по радиоканалу в пределах объекта.

Также вневедомственная охрана предлагает охранный мониторинг – контроль за состоянием технических систем безопасности. // Фото: Росгвардия, Северо-западный округ.

 

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