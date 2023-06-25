На охотничьего инспектора в Костомукше завели уголовное дело

Следственный отдел Костомукши возбудил уголовные дела в отношении бывшего сотрудника отдела государственного охотничьего надзора минприроды Карелии, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 (покушение на получение мелкой взятки), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

По данным следствия, в сентябре 2021 года подозреваемый, находясь на территории Муезерского района, используя свое служебное положение по должности охотинспектора, желая получить незаконное денежное вознаграждение, передал двум лицам, занимающимся охотой, чужие именные разрешения на добычу медведей. Получение взятки не было доведено до конца, поскольку взяткодатель отказался от ранее достигнутой договоренности.

Кроме этого, в рамках проведения следственных действий у подозреваемого обнаружены и изъяты охотничьи патроны.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. // Фото: freepik.com.