Пассажиры не смогут добраться до Верховья на автобусах

Несколько автобусных рейсов отменили в Карелии из-за дорожных работ на участке от деревни Маткачи до Верховья.

Рейсы №120В «Петрозаводск - ст. Шуйская через Низовье, Верховье» и №112 «Петрозаводск - гарн. Бесовец через Верховье» заезд в Верховье выполнять не будут. Об этом сегодня предупредил Карелавтотранс.

Со среды, 12 июля, вместо рейсов по маршруту №120В отправлением в 06:25, 15:20 и 20:20 будут выполняться рейсы по маршруту №120Н «Петрозаводск - ст. Шуйская через Низовье», отправляться они будут в это же время.

Вместо рейсов №112 отправлением в 09:05, 12:10, 17:15 и 19:15 будут выполняться рейсы по маршруту №102 «Петрозаводск - гарн. Бесовец», время отправления то же. // фото unsplash.com