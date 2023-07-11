Еще один железнодорожный переезд отремонтируют сегодня ночью

В ночь на 12 июля движение автотранспорта через железнодорожный переезд на улице Ригачина в Петрозаводске частично ограничат, предупредили в ОЖД. В этом месте проведут ремонтные работы.

Движение ограничат с 23:00 11 июля до 06:00 12 июля. Здесь выполнят работы по укладке настила. Машины будут пропускать реверсивно по одной полосе дороги. Машины экстренных служб смогут проехать. Водителей попросили быть внимательными.