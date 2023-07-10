В месте строительства развязки на «Коле» изменилась схема движения

С 10 по 14 июля вблизи возведения развязки на 380-м километре в Пряжинском районе изменилась схема движения транспорта. О временных ограничениях сообщили в Упрдор «Кола».

На трассе «Кола» в этом месте организован поочередный односторонний пропуск транспортных средств по съездам транспортной развязки.

Автомобилистов просят быть внимательными и строго соблюдать предписания знаков. // фото скриншот с сайта kola.rosavtodor.gov.ru