10 июля 2023, 18:49
Автоклуб 10 RUS

В месте строительства развязки на «Коле» изменилась схема движения

Ограничения в Пряжинском районе будут действовать до 14 июля

С 10 по 14 июля вблизи возведения развязки на 380-м километре в Пряжинском районе изменилась схема движения транспорта. О временных ограничениях сообщили в Упрдор «Кола».

На трассе «Кола» в этом месте организован поочередный односторонний пропуск транспортных средств по съездам транспортной развязки.

Автомобилистов просят быть внимательными и строго соблюдать предписания знаков. // фото скриншот с сайта kola.rosavtodor.gov.ru

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Метки: 
новости Карелии
Кола
Пряжинский район