Пассажиров сняли с нескольких поездов в Карелии за пьянство

В Сегеже транспортные полицейские получили сообщение о том, что бригаде поезда Мурманск - Санкт-Петербург требуется помощь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В поезде были выявлены мужчины - жители Калининградской области возрастом 37 лет и 42 года. Они были пьяны и мешали отдыху других пассажиров. Дебоширов сняли с рейса.

Еще двое пассажиров были сняты с поездов в Кеми. Жители Мурманской и Самарской областей также выпивали в поездах и хулиганили. Их тоже отстранили от дальнейшего проезда.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. Фото pixabay.com/652234