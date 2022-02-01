Подозреваемого в грабеже в Петрозаводске нашли по татуировке

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о грабеже, совершенном в одном из магазинов на Голиковке. Были похищены сигареты и несколько бутылок пива. Информация была передана экипажам ППС, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Одной из примет злоумышленника была указана татуировка на руке. По ней стражи порядка и нашли злоумышленника. Полицейские пришли к нему домой.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенное было изъято. Фото pixabay.com/fsHH