01 февраля 2022, 16:51
Подозреваемого в грабеже в Петрозаводске нашли по татуировке
Сотрудники патрульно-постовой службы раскрыли преступление по горячим следам
В полицию Петрозаводска поступило сообщение о грабеже, совершенном в одном из магазинов на Голиковке. Были похищены сигареты и несколько бутылок пива. Информация была передана экипажам ППС, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Одной из примет злоумышленника была указана татуировка на руке. По ней стражи порядка и нашли злоумышленника. Полицейские пришли к нему домой.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенное было изъято. Фото pixabay.com/fsHH