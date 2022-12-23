23 декабря 2022, 07:00
Пасмурно, на дорогах скользко - прогноз погоды на 23 декабря
Синоптики предупредили - возможно налипание снега
В Петрозаводске облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, рассказали в региональном гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -1, +1 в течение суток.
В Карелии облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере снега. Днем местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем 0, -5.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем -1;
В Кондопоге, Медвежьегорске днем +2;
В Олонце, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Суоярви днем +1. // фото unsplash.com