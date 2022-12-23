Пасмурно, на дорогах скользко - прогноз погоды на 23 декабря

В Петрозаводске облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, рассказали в региональном гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -1, +1 в течение суток.

В Карелии облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере снега. Днем местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем 0, -5.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем -1;

В Кондопоге, Медвежьегорске днем +2;

В Олонце, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Суоярви днем +1. // фото unsplash.com