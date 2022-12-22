Мокрый снег и дождь обещают жителям Карелии в пятницу

В пятницу 23 декабря в Петрозаводске облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -1, +1 в течение суток, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере снега. Днем местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +2, -3, на севере ночью -3, -8, днем 0, -5.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -12, днем -1;

В Кондопоге ночью -2, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -4, днем +2;

В Олонце ночью -2, днем +1;

В Пудоже ночью -1, днем +1;

В Сегеже ночью -7, днем +1;

В Сортавале ночью -7, днем +1;

В Суоярви ночью -6, днем +1. // фото unsplash.com