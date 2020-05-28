Пару из Вологды задержали за наркопреступление

Двоих жителей Вологодской области обвиняют в продаже наркотиков на территории Карелии. Пара попыталась заработать на «закладках», но вскоре были задержана стражами порядка.

«32-летняя женщина и ее 30-летний спутник прибыли в Карелию из Вологодской области. Там они проходили в качестве подозреваемых по уголовному делу о краже. Решив избежать наказания, они покинули Череповец и были объявлены в федеральный розыск. В Петрозаводске парочка решила заняться сбытом наркотиков. В качестве закладчиков они сбывали потребителям синтетический наркотик посредством тайников», - сообщает пресс-служба МВД.

У задержанных обнаружили свыше 150 граммов наркотических веществ. Сейчас в отношении уроженцев Вологодской области возбуждено уголовное дело.