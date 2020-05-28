Два человека пострадали при опрокидывании внедорожника в Карелии

Автомобиль «Шевроле Нива» 27 мая в 16:10 опрокинулся в кювет на региональной дороге «Кондопога – Горка».

По сообщению ГИБДД, за рулем находился 19-летний водитель. Автомобилист неправильно выбрал скорость, что привело к дорожной аварии.

В ДТП пострадали сам водитель внедорожника и его 19-летний пассажир. Пострадавших доставили в лечебное учреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Госавтоинспекция Карелии