28 мая 2020, 10:51
Два человека пострадали при опрокидывании внедорожника в Карелии
По данным Госавтоинспекции, 19-летний водитель мог неправильно выбрать скорость
Автомобиль «Шевроле Нива» 27 мая в 16:10 опрокинулся в кювет на региональной дороге «Кондопога – Горка».
По сообщению ГИБДД, за рулем находился 19-летний водитель. Автомобилист неправильно выбрал скорость, что привело к дорожной аварии.
В ДТП пострадали сам водитель внедорожника и его 19-летний пассажир. Пострадавших доставили в лечебное учреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: Госавтоинспекция Карелии