Парламент Карелии установил День избирательных комиссий в республике

Депутаты Законодательного Собрания на заседании 19 октября приняли в первом чтении изменения в законы Республики Карелия «О системе избирательных комиссий в Республике Карелия» и «О муниципальных выборах в Республике Карелия», а также установили 19 октября Днем избирательных комиссий в Республике Карелия.

Ранее законодательная инициатива карельского избиркома о внесении изменений в выборное законодательство была официально поддержана и рекомендована к принятию в первом чтении Комитетом по государственному строительству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Карелии.

Изменения в законы внесены с целью приведения законодательства Республики Карелия в соответствие нормам Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В целях обеспечения реализации избирательных прав лиц, находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, предусматривается возможность создания специальных избирательных участков.

Законодательно устанавливается обязанность для зарегистрированного кандидата уведомлять избирательную комиссию о появлении у него судимости.

Одной из новелл является установление обязанности для участковых избирательных комиссий определять своим решением в помещении для голосования места для наблюдателей с целью обеспечения реализации их прав.

Теперь в ходе избирательной кампании полномочия доверенных лиц будут прекращаться одновременно с окончанием агитационного периода.

В рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию избирательной системы Российской Федерации и Республики Карелия, парламентарии Карелии поддержали обращение республиканского избиркома об установлении Дня избирательных комиссий в Республике Карелия и в порядке законодательной инициативы внесли на рассмотрение проект закона Республики Карелия.

Учитывая важность выполняемой избирательными комиссиями республики государственной функции – обеспечение гарантированных Конституцией России прав граждан избирать и быть избранными, в целях безусловного усиления авторитета избирательных комиссий всех уровней и доверия граждан к процедуре голосования, проводимой в Карелии на достойном профессиональном уровне, Законодательное Собрание Республики Карелия 19 октября приняло в окончательном чтении закон.

Ежегодно 19 октября в Республике Карелия будет отмечаться День избирательных комиссий в Республике Карелия.