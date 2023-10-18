Нового главу Петрозаводска выберут 24 ноября на сессии Петросовета

Дату, когда выберут нового сити-менеджера столицы Карелии, определили сегодня на сессии городского совета. Мэра выберут 24 ноября путем тайного голосования на сессии Петросовета.

Перед этим состоится конкурс по отбору кандидатур. Документы от кандидатов будут принимать с 23 октября по 3 ноября, затем состоится этап собеседований.

В итоге комиссия из восьми членов должна будут определить минимум двух претендентов, из числа которых и придется 24 числа выбирать депутатам.

В комиссию от Петросовета войдут Галина Васильева, Павел Петров, Александр Ханцевич и почетный горожанин Николай Черненко. Еще четверых членов комиссии определят в руководстве Карелии. // фото «Петрозаводск говорит»