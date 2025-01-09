Парковку запретят вблизи парка Ямка в Петрозаводске

В центре столицы Карелии вводят очередные ограничения для водителей.

С 30 января будет запрещена стоянка в районе улицы Калинина. Запрет будет действовать по нечетной стороне от дома №1-а по улице Калинина до Литейной площади, а также по четной стороне от Литейной площади до Лососинской набережной.

В мэрии пояснили, что нововведение призвано улучшить уборку дорог. Водителям следует быть внимательными при парковке. // фото freepik.com