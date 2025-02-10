10 февраля 2025, 15:14
Парковку запретят у школы в Петрозаводске
Водителей предупредили об изменениях в организации движения на Древлянке
Во вторник на Древлянке изменится организация движения.
С 11 февраля будет запрещена стоянка и остановка транспорта на участке бульвара Интернационалистов от Учительской улицы до улицы Хейкконена в Петрозаводске.
Ограничения для транспорта будут действовать со стороны школы №46. В мэрии подчеркнули, что изменения призваны повысить безопасность на подходе к образовательному учреждению.