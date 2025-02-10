10 февраля 2025, 15:14
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Парковку запретят у школы в Петрозаводске

Водителей предупредили об изменениях в организации движения на Древлянке

Во вторник на Древлянке изменится организация движения.

С 11 февраля будет запрещена стоянка и остановка транспорта на участке бульвара Интернационалистов от Учительской улицы до улицы Хейкконена в Петрозаводске.

Ограничения для транспорта будут действовать со стороны школы №46. В мэрии подчеркнули, что изменения призваны повысить безопасность на подходе к образовательному учреждению.

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Метки: 
новости петрозаводска
Древлянка
парковка
Школа