Парковку запретят у школы в Петрозаводске

Во вторник на Древлянке изменится организация движения.

С 11 февраля будет запрещена стоянка и остановка транспорта на участке бульвара Интернационалистов от Учительской улицы до улицы Хейкконена в Петрозаводске.

Ограничения для транспорта будут действовать со стороны школы №46. В мэрии подчеркнули, что изменения призваны повысить безопасность на подходе к образовательному учреждению.