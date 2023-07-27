Парфенчиков поручил Минстрою провести инвентаризацию аварийного жилья

Глава республики Артур Парфенчиков поручил региональному Минстрою заранее начать проектирование домов, которые будут возводиться в Карелии в рамках следующего этапа программы расселения аварийного жилья. Об этом стало известно в прямом эфире «ЦУР объясняет», который прошел 26 июля.

У наших крупнейших застройщиков уже есть интерес продолжать строить дома по будущей программе. Мало того, по вашему поручению проведем переговоры, чтобы проектирование начиналось уже сейчас за счет застройщиков,

- сказал в эфире министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов.

В Карелии новый этап программы планируют начать 1 января 2024 года. По словам Артура Парфенчикова, это стало возможным благодаря тому, что республика завершит нынешний этап на два года раньше отведенного срока.

К старту предстоящего этапа регион должен быть полностью готов к его выполнению, подчеркнул Артур Парфенчиков. Для этого он поручил Минстрою провести полную инвентаризацию аварийного жилья и заранее выяснить, какую форму расселения выбирают конкретные собственники – денежную компенсацию, переезд в новый дом или в жилье на вторичном рынке. Также министерству поручено заранее определить земельные участки под будущее строительство.

Власти республики надеются, что новый этап программы будет еще более социально ориентированным.

Особое внимание нужно уделить таким категориям, как многодетные семьи, инвалиды, ветераны, семьи участников СВО,

- отметил Артур Парфенчиков.

Глава республики также заявил, что дома на новом этапе программы планируют сроить по всей Карелии, в том числе в сельской местности.

«ЦУР объясняет» - проект Центра управления регионом, в рамках которого первые лица органов власти и эксперты в прямом эфире отвечают на вопросы, интересующие жителей Карелии.