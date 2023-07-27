Карелия готовится к отопительному сезону

Руководитель региона Артур Парфенчиков во время прямого эфира «ЦУР объясняет», который был посвящен темам ЖКХ, обратился к жителям республики с предложением сообщить о проблемах прошлого отопительного сезона. Это поможет в подготовке к предстоящему отопительному периоду.

К отопительному сезону важно не только подготовить соответствующую инфраструктуру, это задача Минстроя и муниципалитетов. Важно подготовить каждый многоквартирный дом. Нужно проанализировать проблемы, которые у нас были в предыдущем сезоне, посмотреть, где и почему были жалобы. К примеру, где-то был перетоп, люди за него переплачивали, потому что не была отлажена система теплоподачи,

– отметил Артур Парфенчиков.

Сейчас идет подготовка к новому отопительному сезону. Обратная связь от жителей республики поможет выявить недочеты прошедшего периода и совместно подойти к решению обозначенных проблем. Свои обращения можно направлять в муниципалитеты, ЦУР, соцсети регионального Минстроя.