Парфенчиков назвал причину огненного ЧП на площади Гагарина

Руководитель республики Артур Парфенчиков раскрыл причину пожара в автобусе, случившемся 14 января на площади Гагарина.

По словам губернатора, ссылающегося на результаты экспертизы МЧС, в автобусе МАЗ произошло самопроизвольное возгорание электропроводки. В момент ЧП пассажиров и водителя в автобусе не было. Власти республики готовят претензию производителю.

«Если он откажется ее удовлетворить – обратимся в суд. Практика есть: подобные случаи были в Санкт-Петербурге и на Урале», - сообщил в своем аккаунте Парфенчиков.

Напомним, сильный пожар в автобусе рядом с железнодорожным вокзалом Петрозаводска попал в объектив камеры наблюдения CityLink. (фото скриншот)