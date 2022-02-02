02 февраля 2022, 09:56
Происшествия

Парфенчиков назвал причину огненного ЧП на площади Гагарина

Глава республики рассказал о результатах экспертизы МЧС

Руководитель республики Артур Парфенчиков раскрыл причину пожара в автобусе, случившемся 14 января на площади Гагарина.

По словам губернатора, ссылающегося на результаты экспертизы МЧС, в автобусе МАЗ произошло самопроизвольное возгорание электропроводки. В момент ЧП пассажиров и водителя в автобусе не было. Власти республики готовят претензию производителю.

«Если он откажется ее удовлетворить – обратимся в суд. Практика есть: подобные случаи были в Санкт-Петербурге и на Урале», - сообщил в своем аккаунте Парфенчиков.  

Напомним, сильный пожар в автобусе рядом с железнодорожным вокзалом Петрозаводска попал в объектив камеры наблюдения CityLink. (фото скриншот)

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новости петрозаводска
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новости Карелии
ЧП