14 января 2022, 20:08
Автобус сгорел в центре Петрозаводска
У железнодорожного вокзала карельской столицы вечером произошел серьезный пожар
Сегодня вечером в Петрозаводске у железнодорожного вокзала сгорел пассажирский автобус. Инцидент зафиксировала камера наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как пожар на площади Гагарина начался примерно в 19:28. Из припаркованного автобуса начал идти дым. Постепенно разгорелось серьезное пламя, и весь автобус охватил огонь.
На площадь прибыли несколько пожарных машин и скорая помощь. К 20 часам основное пламя удалось сбить.
Причины происшествия пока не известны.