Автобус сгорел в центре Петрозаводска

Сегодня вечером в Петрозаводске у железнодорожного вокзала сгорел пассажирский автобус. Инцидент зафиксировала камера наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как пожар на площади Гагарина начался примерно в 19:28. Из припаркованного автобуса начал идти дым. Постепенно разгорелось серьезное пламя, и весь автобус охватил огонь.

На площадь прибыли несколько пожарных машин и скорая помощь. К 20 часам основное пламя удалось сбить.

Причины происшествия пока не известны.