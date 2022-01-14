Рецидивист на улицах Кондопоги выслеживал и насиловал женщин

Следователи в Кондопоге заключили под стражу 27-летнего мужчину, который ночью 5 января напал на девушку. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и соединенном с угрозой убийством покушении на изнасилование, сообщили в СУ СКР по региону.

Насильник на пал на свою жертву ночью 5 января во дворе жилого дома. Он подверг девушку сексуальному насилию, но до конца осуществить свой преступный умысел не смог. Потерпевшая оказала ему такое активное сопротивление, что преступнику пришлось скрыться.

Его вскоре нашли и задержали. Оказалось, что это 27-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за подобные преступления.

Мужчина в темное время суток выслеживал своих жертв на улице и в безлюдном месте нападал на них. Его заключили под стражу, расследование продолжается. // Фото: nashaniva.com