Собака заводчицы под Тверью загрызла ее шестилетнего ребенка

Шестилетнего ребенка в Тверской области насмерть загрыз пес, который жил у его матери. По данным ТАСС, трагедия произошла в Калининском районе 14 января.

Мать погибшего малыша разводит породистых животных, сообщили в региональной прокуратуре. Как именно все случилось, пока не сообщается.

- Происшествие случилось сегодня днем в Калининском районе, информация о гибели ребенка, которого загрызла собака, поступила буквально только что. По предварительным данным, мать ребенка занимается разведением собак. Вся информация еще уточняется, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По факту трагедии организовали проверку.

На место ЧП выехали районный прокурор и старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних. // Фото: Depositphotos.com