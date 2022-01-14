14 января 2022, 16:53
Автомобиль скорой помощи попал в жесткое ДТП в Кондопоге
Камера наблюдения засняла столкновение транспортных средств в городе бумажников
Днем 13 января в Кондопоге произошло жесткое ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.
На кадрах видно, как на одном из городских перекрестков автомобили начали движение на зеленый сигнал светофора. В это время с другой стороны ехала машина медиков с включенными спецсигналами. В результате произошло столкновение кареты скорой и легкового автомобиля, после которого машины разлетелись в разные стороны.
В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено.