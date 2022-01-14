14 января 2022, 14:56
Вор в поселке Карелии в наволочке вынес дорогой алкоголь из магазина
Мужчина в Беломорском районе проник в торговую точку через окно и совершил кражу
Сотрудники одного из продуктовых магазинов в поселке Беломорского района сообщили в полицию, что кто-то украл много дорогого спиртного. Ущерб составил 35 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
Полицейские выяснили, что ночью в магазин через окно проник 31-летний местный житель. Он похитил дорогой алкоголь, шоколад и сигареты. Мужчина сложил в наволочку 15 бутылок крепкого спиртного и скрылся.
Часть похищенного он употребил самостоятельно, несколько бутылок спиртного отдал приятелям.
Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. // Фото: www.hibiny.com