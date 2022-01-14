На Сегежском ЦБК прокомментировали гибель 48-летнего машиниста

На Сегежском ЦБК прокомментировали несчастный случай со смертельным исходом, который произошел 13 января на предприятии.

Советник гендиректора Сегежского ЦБК Натали Карапетян рассказала, что погиб старший сеточник Виктор Ильин, 1973 года рождения. Трагедия произошла в следствии нарушения техники безопасности на бумагоделательной машине №11.

ЦБК предоставил следователям все необходимые технические документы, обеспечил доступ к камерам производственного наблюдения. Предприятие передало следственным органам запись момента ЧП с камер промышленного наблюдения. Напомним, Следком возбудил уголовное дело. По словам представителя ЦБК, на особый контроль взято соблюдение правил техники безопасности.

Карапетян сообщила, что семье погибшего оказывается помощь и поддержка. Коллектив Сегежского ЦБК выразил соболезнования родным, близким и друзьям Виктора Ильина в связи с его трагической гибелью. (фото lesprominform.ru)