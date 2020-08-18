Парфенчиков хочет оценить сферу туризма в Карелии

Эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) в сентябре оценят качество туристских услуг в Карелии, сообщает ТАСС.

Такое решение стало итогом встречи главы республики Артура Парфеничкова с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой.

Кроме того, совместно с властями республики, будут подготовлены предложения по федеральным мерам поддержки в арктических районах региона.

Глава Карелии отметил, что регион заинтересован в развитии туристической отрасли, в том числе в создании новых маршрутов, расширении сферы услуг и формировании новой инфраструктуры.

Что касается социальных гарантий для арктически районов, к которым в республики сегодня относится почти 40% территорий, немалую важность для людей будет иметь арктическая надбавка к заработной плате и решение вопросов с жильем.

Опираясь на опыт наших арктических муниципальных образований, можно с уверенностью сказать, что такие меры поддержки, как льготная ипотека, субсидирование строительства жилья, предоставление служебного жилья, единовременные выплаты, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и повышение заработной платы в виде "арктической надбавки" востребованы работающими жителями региона и членами их семей,

- сказал Парфенчиков.

Идею создания АСИ приписывают напрямую Владимиру Путину. Одной из целей данной структуры декларируется работа над инициативами объединяющими усилия общества, бизнеса и государства.