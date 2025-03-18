Пара редких хищников поселится в Карелии

Из Крыма в Карелию привезут двух амурских леопардов, сообщает ИА SevastopolMedia.

Редких хищников готовят к транспортировке, машина за ними уже на подходе. Краснокнижных хищников поселят в зоопарке в Карелии.

Дальневосточные леопарды живут в парке львов «Тайган» в Белогорске, они хорошо прижились и успешно размножаются. Деньги от продажи двух хищников потратят на содержание других питомцев, а вольер леопардов займет пума.