18 марта 2025, 11:20
Пара редких хищников поселится в Карелии
Амурских леопардов привезут из Крыма
фото: freepik.com / vladimircech
Из Крыма в Карелию привезут двух амурских леопардов, сообщает ИА SevastopolMedia.
Редких хищников готовят к транспортировке, машина за ними уже на подходе. Краснокнижных хищников поселят в зоопарке в Карелии.
Дальневосточные леопарды живут в парке львов «Тайган» в Белогорске, они хорошо прижились и успешно размножаются. Деньги от продажи двух хищников потратят на содержание других питомцев, а вольер леопардов займет пума.