Некоторые продукты стали дешеветь в Карелии

В Карелиястате привели данные об изменении цен на основные продукты в республике за февраль 2025 года. Статистика представлена на официальном сайте ведомства.

Так, среди плодоовощной продукции в феврале подешевели апельсины (8,6%), свекла (5,9%), помидоры (2,2%). В то же время выросли в цене яблоки (5,9%), зелень (5%), замороженные ягоды (3,1%), бананы (2,9%) и картофель (1,5%).

Из числа других товаров стали дешевле жевательная резинка, гречка, колбаса, рыба, куриные яйца, оливковое масло (4,5 - 10,1%). Напротив, выросли цены на кальмары, маргарин, консервы для детского питания, печень, минеральную воду, йогурт, сухие супы в пакетах (5,5 - 9,1%).

Мониторинг цен на продукты ведется специалистами в трех городах Карелии - в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске.