Пансионат для пациентов онкодиспансера откроют в Карелии

Пансионат для онкобольных из районов республики, приезжающих на процедуры в Петрозаводск, откроют в карельской столице. Это произойдет после новогодних праздников, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Помещения на втором этаже отремонтировали, сделали отдельный вход. Внутри есть удобные кровати, другая мебель, душевые и туалеты, комната для еды, помещение для отдыха персонала. В пансионат могут одновременно с комфортом жить 15 человек.