28 декабря 2021, 10:12
Мужчина заплатил почти 300 тыс. рублей за возможность продать свой дом
Должник в Кондопожском районе рассчитался по налогам, штрафам и алиментам
Судебные приставы в Кондопожском районе не могли мирным путем уговорить местного жителя заплатить долги по алиментам, налогам и штрафам. Пришлось принять меры, сообщили в УФССП по Карелии.
Задолженность мужчины в общей сложности составляла 295 тысяч рублей. Пристав-исполнитель арестовал его банковские счета и наложил запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника.
Это часть квартиры, часть дома с земельным участком и прицеп к легковому автомобилю.
После этого мужчина в полном объеме оплатил всю задолженность, так как хотел продать свой дом. // Фото: xspline/Pixabay.com