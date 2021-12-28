Мужчина заплатил почти 300 тыс. рублей за возможность продать свой дом

Судебные приставы в Кондопожском районе не могли мирным путем уговорить местного жителя заплатить долги по алиментам, налогам и штрафам. Пришлось принять меры, сообщили в УФССП по Карелии.

Задолженность мужчины в общей сложности составляла 295 тысяч рублей. Пристав-исполнитель арестовал его банковские счета и наложил запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника.

Это часть квартиры, часть дома с земельным участком и прицеп к легковому автомобилю.

После этого мужчина в полном объеме оплатил всю задолженность, так как хотел продать свой дом. // Фото: xspline/Pixabay.com