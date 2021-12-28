Заболеваемость ковидом в Карелии держится в привычном диапазоне

На 28 декабря в Карелии зарегистрированы 89698 инфицированных коронавирусом, в том числе 10878 детей. За прошедшие сутки выявили 204 инфицированных.

Из них 20 - дети, непривитые – 195 человек.

В ковидных стационарах получают лечение 709 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 648 человек, в тяжелом – 58, никто не привит.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь троих крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 84923 человека, за последние сутки – 219.

За сутки зарегистрированы трое умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 1185 человек. // Фото: Engin_Akyurt/Pixabay.com