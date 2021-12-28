Стихийные свалки в Петрозаводске возникают с завидной регулярностью

Вывоз мусора и крупногабаритных отходов продолжают контролировать специалисты муниципалитета. И продолжают находить стихийные свалки около контейнерных площадок, сообщили в мэрии.

В частности, на днях обнаружили такую свалку около дома № 3 на улице Лизы Чайкиной. Мусоровывозящей компании пришлось по просьбе мэрии срочно убрать ее.

Администрация карельской столицы призывает жителей выбрасывать мусор лишь в предназначенные для этого контейнеры.

Запрещено оставлять на улице порубочные остатки, старые шины, строительный мусор и отходы, требующие специальной утилизации.

Например, автопокрышки принимают в пункте на Вытегорском шоссе, д. 82 (проходная у проезда Тидена). Один человек может сдать в муниципальное предприятие бесплатно до четырех шин. // Фото: источник